Questa notte il Seveso è quasi esondato in viale Fulvio Testi

Il fiume Seveso è quasi esondato in viale Fulvio Testi nella notte tra domenica e lunedì 17 maggio. Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino quando il corso d'acqua, gonfiato da un violento temporale, ha allagato una piccola parte della sede stradale. Il fatto è stato riportato su Facebook dall'assessore alla mobilità Marco Granelli.

Fortunatamente non è successo nulla di grave: "Praticamente solo qualche spruzzo in viale Fulvio Testi", ha precisato Granelli intorno alle 3:25, quando l'onda di piena era ormai passata. La situazione, comunque, era costantemente monitorata e MM e gli addetti comunali erano pronti a intervenire in caso di esondazione.

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia, nella giornata di domenica 16 maggio, aveva emanato una allerta gialla, rischio due su quattro, per temporali forti; il documento non segnalava alcun rischio idrogeologico per Milano e il sistema di alert messo a punto dal comune di Milano non ha segnalato che il Seveso aveva raggiunto i livelli di guardia.