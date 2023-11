Quanti danni ha fatto l'esondazione del Seveso

Si è ritirata la marea marrone da viale Fulvio Testi. L'esondazione del Seveso di martedì 31 ottobre è ormai archiviata. Per il momento, comunque, non è ancora chiaro a quanto sia il costo da sostenere per le casse pubbliche. "Una stima dei danni non l’abbiamo ancora fatta - ha chiarito il sindaco - pensiamo a gestire poi vedremo i danni", ha spiegato il sindaco Sala interpellato dai giornalisti nella giornata di giovedì 2 novembre.

"È ancora presto per quantificare i danni totali dovuti al maltempo di questi giorni e all’esondazione del fiume Seveso - ha fatto eco a Sala Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano -. Dai primi riscontri dalle zone più interessate - circa duemila attività commerciali nei quartieri di Isola e Fulvio Testi - il 70% ha subito danni ad arredi, dehor, cantine, magazzini e merci".

A livello economico la media dei danni secondo Confcommercio è di 8mila euro con punte di oltre i 15mila. "Una prima stima complessiva potrebbe superare gli 11 milioni di euro - ha puntualizzato Barbieri -. Confcommercio Milano è a disposizione delle imprese che hanno subito danni per offrire assistenza e supporto".