Seveso e Lambro ai livelli di guardia: rischio esondazione

Come ampiamente previsto, una grossa perturbazione sta scaricando acqua sulla Lombardia, e Seveso e Lambro si stanno pericolosamente avvicinando al livello di esondazione. Ai residenti in zona Niguarda è arrivato l'sms della possibile emergenza. Il Comune di Milano è dalle 16 di martedì 4 agosto in allerta arancione per temporali forti. Nelle ultime ore è piovuto intensamente sulla Brianza e i livelli stanno salendo. Il servizio di protezione civile è attivato, e per ora lo scolmatore di Paderno Dugnano riesce a deviare una parte significativa dell'acqua che arriva da monte dove ha raggiunto livelli significativa.

Ora in salita anche il Lambro ma più basso, sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente Marco Granelli.

Monitoraggio fiumi

Livelli idrometrici ore 21:15 del 04/08/2021 - SEVESO: Cesano Maderno 1.63 - Palazzolo 0.97 - Ornato 1.26 - Valfurva 1.11 - LAMBRO: Peregallo 0.80 - Feltre 0.55. MONITORAGGIO FIUMI - Livelli idrometrici ore 21:30 del 04/08/2021 - SEVESO: Cesano Maderno 1.54 - Palazzolo 0.85 - Ornato 1.38 - Valfurva 1.17 - LAMBRO: Peregallo 0.77 - Feltre 0.62