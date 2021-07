L'ex di Jessica Faoro (uccisa dal tranviere Garlaschi) sfigura nuova compagna: condannato a 5 anni

Per aver sfigurato la sua compagna davanti ai figli piccoli è stato condannato a 5 anni. A deciderlo la gup di Milano Stefania Pepe. Protagonista l'ex fidanzato di Jessica Faoro, la 19enne uccisa a coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi per aver rifiutato le sue avances. Il giovane, di nazionalità italiana, come emerso dalle indagini, in passato aveva aggredito anche Faoro.

Imputato per lesioni, maltrattamenti e per il reato di sfregio (introdotto con il 'codice rosso'), dopo un processo con rito abbreviato, l'uomo è stato condananto a cinque anni di carcere e un anno di libertà vigilata perché al culmine di una lite avvenuta tra il 13 e il 14 dicembre 2020 a Rozzano (Milano), davanti ai figli piccoli aveva ferito al volto e al collo la compagna 26enne, la quale era stata anche ricoverata in terapia intensiva. All'epoca l'uomo era stato arrestato dai carabinieri.

Al giovane violento, all'epoca dei fatti 23enne, una perizia psichiatrica ha riconosciuto un vizio parziale di mente e questa attenuante è stata tenuta in conto dal magistrato, che ha anche applicato lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato: il reato di sfregio contestato, infatti, prevede condanne fino a 14 anni.

Nell'agosto 2020 l'uomo era già stato condannato, a Bergamo, sempre per maltrattamenti nei confronti della madre dei suoi bambini. Durante l'aggressione dello scorso dicembre aveva ferito la compagna al volto e al collo con un coltello, per poi chiudersi in casa con i due figlioletti. Lei, seduta sulle scale del condominio, aveva iniziato a gridare aiuto, piena di sangue e spaventata soprattutto per i figli, così i vicini avevano chiamato il 112. Dopo aver portato al sicuro i piccoli, i militari avevano arrestato il ventenne per poi portarlo a San Vittore.