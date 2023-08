Va su tutte le furie dentro la questura, bloccato col taser

Gli agenti lo hanno portato in questura per l'identificazione, ma una volta arrivato in via Fatebenefratelli e posto in camera di sicurezza ha dato in escandescenze, tanto che alla fine è stato necessario l'uso del taser per fermarlo.

È successo alle otto meno venti di giovedì pomeriggio a Milano. Lo riferisce la questura. Protagonista un marocchino di 29 anni con precedenti e irregolare in Italia. Gli agenti, che lo avevano fermato in strada per un controllo, lo hanno portato nei locali della questura per identificarlo. Ma, quando il 29enne è stato posto nella camera di sicurezza, è andato su tutte le furie, tentando anche di sfondare i vetri della stanza.

Taser

Alcuni agenti sono intervenuti per placare la sua agitazione e a un certo punto hanno dovuto utilizzare il taser, dopodiché lo hanno arrestato per lesioni e danneggiamento aggravato.