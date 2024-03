Entra nel bagno chimico, ma un passante lo sfonda e lo ribalta

Singolare l'incidente avvenuto a metà febbraio (ma se ne sono conosciuti i dettagli soltanto ora) a Muggiò, in Brianza. I protagonisti: un passante che stava camminando con il suo cane e l'autista di un autobus di linea. Ma, al contrario di quel che si potrebbe pensare, ha avuto la peggio l'autista e invece il "pedone" ne è uscito incolume.

Come riferisce MonzaToday, l'uomo a piedi, imbattutosi nel bagno chimico della piazzola di sosta di via Italia, l'ha scaraventato per terra, senza motivo. Ma, all'interno, c'era l'autista del bus di linea Cologno Monzese-Muggiò, che era appena arrivato al capolinea e aveva deciso di usufruire del bagno chimico. Trovandosi improvvisamente "rovesciato".

Quando è uscito, dolorante, si è trovato davanti il passante, con cane al seguito, che si è scusato dicendogli di non sapere che ci fosse qualcuno dentro. Poi se n'è andato tranquillamente, mentre sul posto arrivavano i sanitari del 118 e i carabinieri. L'autista del bus è stato portato al pronto soccorso e dimesso con 10 giorni di prognosi. I militari stanno cercando di capire chi sia stato a compiere il gesto.