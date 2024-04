Sfrattata dalla casa popolare, va in municipio e si dà fuoco

Attimi di panico al municipio di Opera, nel Sud Milano, alle 3 di lunedì pomeriggio. Una donna di 58 anni, dopo avere chiesto con insistenza di parlare con qualcuno, si è data fuoco nei locali del municipio, situato in via Dante Alighieri. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze: ora si trova al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo. La protagonista del gesto, a quanto risulta, avrebbe avuto un avviso di sfratto da una casa popolare.

La donna, disperata, era entrata negli uffici comunali e aveva chiesto di parlare con un assessore o un funzionario, evidentemente con il terrore di essere messa in mezzo alla strada e di perdere la casa, ma in quel momento non poteva essere ricevuta da nessuno. Ad un certo punto, senza che nessuno lo prevedesse, si è cosparsa di liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco.

Al pronto soccorso

Alcuni dipendenti hanno prontamente azionato gli estintori e spento sul nascere le fiamme. Sul posto si sono poi precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai carabinieri di San Donato Milanese e agli agenti di polizia locale di Opera. La donna, secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è stata presa in consegna dai sanitari, che un'ora più tardi l'hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.