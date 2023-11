La ragazza che sfregia la nuova fidanzata del suo ex a colpi di taglierino in faccia

Prima le bottigliate. Poi i fendenti. Una ragazza di 21 anni, una giovane italiana di Vimodrone, è stata arrestata nelle settimane scorse con le accuse di atti persecutori e lesioni aggravate per aver aggredito la nuova fidanzata del suo ex. Messa ai domiciliari, è però uscita di casa ed è stata arrestata per evasione e nuovamente sottoposta ai domiciliari, ma con applicazione del braccialetto elettronico.

"L'offensiva" contro la vittima, una 30enne che ha una relazione con l'ex dell'arrestata, sarebbe iniziata in estate. In un'occasione, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era stata presa a bottigliate in testa e ferita con dei colpi di taglierino sul corpo e sul viso, mentre in un'altra occasione la "rivale" l'avrebbe fatta cadere dalla bici spingendola a terra.

Fermata e messa ai domiciliari, qualche giorno dopo è stata trovata a bordo di un furgone, nascosta nel vano posteriore, ed è quindi stata accusata di evasione, motivo per cui è finita di nuovo ai domiciliari ma col braccialetto.

Il suo nuovo fidanzato, un 26enne, è invece finito in carcere con l'accusa di estorsione. L'uomo, a ottobre scorso, si sarebbe presentato a casa di un 52enne che si era rifiutato di assumere la compagna come collaboratrice domestica e lo avrebbe costretto a consegnargli 6mila euro oltre che la sua macchina, facendogli pagare anche i 590 euro per il passaggio di proprietà.