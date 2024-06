Aggredito in strada e sfregiato con una bottigliata

Prima la lite in metropolitana, poi l’aggressione in strada e la bottigliata in pieno viso che gli ha causato una profonda ferita. Un uomo di 44 anni è stato sfregiato in via dei Missaglia a Milano nel pomeriggio di venerdì 28 giugno. Sul caso sono al lavoro i carabinieri.

Tutto è successo poco prima delle 15.30, come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo quanto ricostruito finora sembra che il 44enne abbia discusso per banali motivi con un’altra persona all’interno del capolinea della M2 di Piazza Abbiategrasso-Chiesa rossa. Una volta usciti è scoppiata l’aggressione. L’aggressore ha impugnato una bottiglia e si è scagliato contro la vittima.

Una bottigliata in pieno viso che lo ha fatto stramazzare al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato stabilizzato e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’Humanitas d Rozzano. Non è in pericolo di vita.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l’aggressore si era già allontanato. Sono in corso accertamenti per dargli un volto e un’identità.