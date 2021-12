I nuovi schiavi delle città: gli uomini pagati 2 euro per distribuire volantini per 17 ore

Lavoratori sfruttati, pagati un paio di euro all'ora e costretti a vivere in condizioni igieniche precarie. La maxi operazione della polizia di Novara ha svelato un mondo di sfruttamento che aveva base proprio nella città piemontese.

Le indagini sono partite nell'agosto del 2020, quando la questura ha avviato controlli in alcune zone ad alto rischio degrado. Durante quegli interventi gli agenti hanno trovato condizioni igieniche precarie e sovraffollamento in alcuni appartamenti in zona Sant'Agabio: chi abitava quei tuguri ha poi ammesso di lavorare per alcune aziende di volantinaggio.

La squadra mobile ha avviato quindi le indagini, scoprendo un vero e proprio racket di sfruttamento dei lavoratori, che venivano assunti per pochissimi euro all'ora, con turni anche di 17 ore al giorno, dovendo poi pagare l'affitto per un posto letto in condizioni di assoluto degrado. I lavoratori, per la maggioranza di origine pakistana, venivano reclutati in diverse zone d'Italia e all'estero facendo leva sulle loro condizioni economiche e sul loro stato di bisogno assoluto.

Una volta entrati nel giro, venivano portati a viveve in appartamenti fatiscenti a Novara e poi accompagnati ogni giorno a lavorare in diverse località del Piemonte, della Valle D’Aosta, della Liguria e della Lombardia, costretti a distrubuire volantini.

Il gip ha emesso tre ordinanze di custiodie cautelare a carico di due cittadini pakistani, di 32 e 44 anni, e di un italiano di 44 anni, ritenuto il "colletto bianco" dell'operazione e già noto per il suo coinvolgimento in gravi fatti di cronaca legati al mondo dell'imprenditoria novarese.

"Generalmente il caporalato è associato allo sfruttamento nelle campagne del sud Italia, ma questo operazione rivela che è presente e diffuso anche al nord", ha spiegato il dirigente della squadra mobile della questura di Novara, Massimo Auneddu.