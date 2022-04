Sgomberate le baracche abusive della "favela" di Milano

Con un blitz di polizia, carabinieri, polizia locale e Ats, lunedì mattina sono state sgomberate le baracche abusive costruite all'interno di piazza D'Armi. L'area, di proprietà del ministero della Difesa e Agenzia del Demanio tra le vie Mazzarino, Domokos, Olivieri e Forze Armate, è stata messa in sicurezza. Lo fa sapere Palazzo Marino con una nota. Al momento dell'intervento c'erano tra tra le dieci e le quindici persone, che se ne sono andate spontaneamente.

L'intervento ha riguardato la porzione a nord dell'area di oltre 600 metri quadri, che era occupata da diversi anni da un insediamento di baracche e orti abusivi e in parte usata come discarica a cielo aperto. L'intervento si estenderà anche alla parte a sud. Un problema già noto da tempo ai residenti e al Comune, che negli anni precedenti aveva messo in sicurezza un'altra area di piazza D'Armi.

“Si tratta di un’area enorme - dichiara l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - quindi di un intervento complesso ma necessario per restituire alla città uno spazio da godere. Gli accordi raggiunti con il ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio e il puntuale lavoro di messa in sicurezza di Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.a., società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ci consentono oggi di liberarla in attesa che si completi l'iter per l'individuazione degli operatori che si occuperanno della completa riqualificazione”.

Durante lo sgombero di lunedì sono stati trovati anche alcuni animali: galli, galline, anatre e cani. Sono stati presi in carico dal servizio veterinario di Ats. Per quanto riguarda la messa in sicurezza e la protezione da eventuali incendi, sarà Invimit a occuparsi da subito della porzione di piazza d'Armi compresa tra via Domokos e via Tosi per lo sfalcio degli arbusti e delle sterpaglie, l'abbattimento dei manufatti abusivi e la pulizia dei rifiuti, in modo da preservare da pericolo ambientale e nuove occupazioni. Si procederà quindi a chiudere le entrate all'area dalle vie Tosi e Domokos in attesa del recupero e della valorizzazione a verde dell'area secondo linee che saranno concordate anche con gli assessorati alla Riqualificazione urbana e all'Ambiente.