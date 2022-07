Sgomberato l'ex liceo Omero, dopo i due attentati

Fuori tutti. Giovedì mattina è stato sgomberato l'ex liceo Omero di via del Volga, che nel 2018 - un anno dopo la chiusura della scuola - era stato occupato dal collettivo Ri-Make, con l'intenzione di dare nuova vita a uno spazio ormai abbandonato. Gli attivisti martedì sera avevano già lasciato la struttura, dopo che per ben due volte nel giro di pochi giorni l'edificio era stato colpito con ordigni artigianali lanciati da una macchina.

Al momento dell'intervento, le forze dell'ordine - ha fatto sapere palazzo Marino in una nota - hanno "trovato una decina di persone, tutti adulti. Fra i presenti anche due donne che hanno chiesto l’accompagnamento in via Sammartini per avere ospitalità nei centri del comune per persone senza fissa dimora".

"Nelle scorse settimane, il comune ha eseguito le verifiche e preso i contatti con l’impresa che si è già aggiudicata i lavori, e ora, insieme alle procedure di sottoscrizione del contratto e di consegna delle opere, sono partite le attività tecniche e amministrative necessarie all’apertura del cantiere, prevista a settembre", hanno proseguito dall'amministrazione, annunciando anche che da oggi la struttura sarà monitorata quotidianamente. I lavori, che dureranno più di un anno, dal costo complessivo di 1,9 milioni di euro, prevedono la bonifica e la demolizione dell'edificio.

Prima dell'addio all'ex liceo, Ri-Make aveva ricordato tutte le attività svolte negli anni concludendo il messaggio con una nota di amarezza, evidentemente collegata proprio agli attentati subiti: "La chiusura dell'ex liceo Omero non farà scomparire la criminalità a Bruzzano e nemmeno il disagio sociale".