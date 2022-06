In via Bolla scatteranno gli sgomberi

In via Bolla partiranno gli sgomberi ci saranno più controlli da parte delle forze dell'ordine. Lo ha deciso il prefetto di Milano, Renato Saccone, che nella giornata di lunedì 13 ha disposto "un monitoraggio continuativo del quartiere a cura delle forze dell’ordine e della polizia locale". La decisione è arrivata nel corso della riunione riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tavolo riunitosi dopo la maxi rissa di venerdì 10 giugno.

Più controlli ma anche sgomberi. Il comitato ha esaminato l'ultimo censimento degli abitanti, effettuato da Aler, società regionale dell'edilizia pubblica, documento che sarà affinato da approfondimenti della guardia di ginanza "per individuare e affrontare le fragilità familiari presenti prima di procedere alla liberazione degli immobili destinati ad interventi di radicale ristrutturazione".

Da corso Monforte hanno spiegato che non si è trattato di una decisione figlia degli ultimi avvenimenti ma nata lo scorso inverno: "Nella seduta del 19 gennaio 2022 del comitato concordemente - hanno spiegato da corso Monforte - si è ritenuta prioritaria una soluzione 'di sistema' del contesto di degrado, di marginalità e di illegalità registrati in via Bolla, mentre procede tutti i giorni l’attività delle forze dell’ordine per impedire nuove occupazioni e per sgomberi singoli programmati nell’intero patrimonio Erp in Milano". Gli sgomberi saranno propedeutici alla riqualificazione delle aree attraverso "interventi già finanziati".

Cos'è successo in via Bolla

Nella serata di venerdì 10 giugno circa 60 persone, armate anche di bastoni, si sono riversate in strada e hanno iniziato a picchiarsi. Ignote, per il momento, le ragioni che hanno causato la zuffa. Secondo quanto trapelato potrebbe trattarsi di una risa tra "clan" rivali nel contesto dei palazzi prevalentemente occupati in modo abusivo da famiglie e gruppi di rom.

Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di volanti e squadre del reparto mobile. L'ordine pubblico è stato ristabilito intorno alle 23:30, circa due ore dopo le prime segnalazioni al 112. Sempre nella notte tra sabato e domenica è bruciata un'automobile nel quartiere, l'ipotesi è che il rogo sia uno "strascico" della rissa.