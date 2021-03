Nasconde 3kg di fumo nella casa popolare occupata abusivamente

Occupava abusivamente una casa popolare e nascondeva tra le quattro mura oltre 3kg di fumo. Per lui sono scattate le manette, l'abitazione è stata liberata e riconsegnata a MM e lo stupefacente è stato sequestrato e verrà distrutto. È successo in via San Paolino a Milano (zona Barona) nella mattinata di mercoledì 24 marzo.

Tutto è iniziato quando i militari della Compagnia Milano Porta Magenta, supportati da quelli del 3° Reggimento “Lombardia” e del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Milano, hanno proceduto alle operazioni di sgombero di un appartamento occupato abusivamente da un 42enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, e dalla sua compagna 44enne.

Nel corso delle operazioni le forze dell'ordine hanno trovato 3,177Kg di hashish, stupefacente confezionato in più involucri di cellophane. Al termine degli accertamenti il 42enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e al termine delle operazioni è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del nucleo radiomobile. L'immobile, invece, è stato riaffilato a MM.