Sgomberate le cantine della casa popolare in centro usate per lo spaccio

Vivevano abusivamente nelle cantine, spacciavano droga e depositavano biciclette molto probabilmente rubate. Succedeva nella centralissima via Scaldasole, in zona Sant'Eustorgio, dove vi è un edificio di case popolari di proprietà del Comune di Milano. Tra mercoledì e giovedì MM e la polizia locale hanno sgomberato gli occupanti abusivi e sgomberato i locali. Lo rende noto Marco Granelli, assessore alla sicurezza. Sette persone sono state identificate e denunciate. Un uomo (italiano) è il presunto "capo" di tutto il sistema di occupazioni abusive e reati. Tra gli occupanti una donna all'ottavo mese di gravidanza, accompagnata in ospedale per una visita e poi accolta dai servizi sociali comunali.

Nell'operazione sono stati impiegati una ventina di vigili del comando di Zona 1 e dei nuclei specialistici: tutela donne e minori, tutela demanio e patrimonio, nucleo biciclette e unità cinofila. Nelle cantine è stata trovata droga e poi una decina di biciclette, probabilmente rubate, le cui fotografie sono state pubblicate sui social network della polizia locale per individuare i legittimi proprietari. Gli operatori di MM hanno già avviato la pulizia e la messa in sicurezza degli spazi. Giovedì mattina due persone hanno tentato una ri-occupazione e quindi i vigili sono nuovamente intervenuti.

"Con la polizia locale e il personale MM continueremo a controllare ogni giorno, per mettere fine a occupazioni, illegalità e degrado che andavano avanti da anni", il commento di Granelli: "La strategia è quella di una collaborazione stretta e di una massima sinergia fra assessorati alla sicurezza, alla casa e alle politiche sociali, MM e polizia locale, con interventi preparati e studiati, e poi controlli continuati". Secondo quanto riferito da Granelli, ogni due settimane è in calendario un incontro tra MM e polizia locale per stabilire gli interventi nei luoghi più critici. Prima di via Scaldasole, si era intervenuti in via Savoia (Stadera) e via Villani (Maciachini).