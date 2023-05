Sgomberato il centro sociale "La Baronata": forze dell'ordine sul posto

Blitz all'alba alla Barona, dove carabinieri e polizia stanno sgomberando il centro sociale "La Baronata", che dal 2017 si trovava in un ex spazio abbandonato in viale Faenza. Agenti e militari, anche in assetto anti sommossa, hanno liberato l'edificio, al cui interno c'erano soltanto alcuni attivisti.

La situazione al momento è tranquilla, anche se non è escluso l'arrivo di attivisti, magari anche da altre realtà antagoniste.

"La Baronata" è presente in quartiere dal 2017 e si occupa soprattutto dell'emergenza abitativa. Più volte negli anni, gli appartenenti al centro sociale hanno manifestato contro gli sgomberi di case popolari.