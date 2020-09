Milano, cerca di rubare la pistola ai poliziotti e li picchia: arrestata donna durante sgombero

Una chiamata per un'occupazione abusiva che finisce con l'arresto di una donna. La signora, una 37enne marocchina, è accusata di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata rapina.

A ricostruire la vicenda è stata la questura. L'intervento della volante è delle 16 e 30 di lunedì, in via Agostino Depretis, nei pressi dell'ospedale San Paolo a Milano. L'occupazione abusiva riguardava una donna marocchina di 52 anni, parente dell'arrestata. La 52enne, insieme a due figli minori, aveva preso 'possesso' di un appartamento disabitato in una palazzina popolare.

Durante le operazioni di sgombero, è arrivata la 37enne e si è scagliata contro gli agenti con calci e pugni. Nel corso della colluttazione, al termine della quale gli agenti hanno riportato cinque giorni di prognosi, la donna ha cercato perfino di rubare la pistola dalla fondina di un poliziotto.

Una volta sulla volante, la magrebina ha proseguito la sua personale ribellione. Con calci e pugni ha spaccato il divisorio dell'abitacolo. Per questo è anche incolpata di danneggiamento aggravato.

Il figlio dell'arrestata è stato affidato alla parente che si è rifiutata di abbandonare l'abitazione. Per lei invece è scattata una denuncia a piede libero per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Altra occupazione abusiva in via Quarti

Poco più tardi in via Eugenio Quarti, i poliziotti sono intervenuti per un'altra occupazione abusiva. Anche in questo caso l'occupante, una peruviana di 35 anni in compagnia di due minori, si è rifiutata di lasciare la casa. Anche per lei è scattata una denuncia in stato di libertà.