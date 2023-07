Sgombero totale all'ex cotonificio Cederna

È stato completamente sgomberato e messo in sicurezza l'ex cotonificio Cederna di via Gratosoglio. Nella mattinata di giovedì 6 luglio polizia locale, Municipio 5 e Comune sono arrivati nella struttura per portare a termine un secondo intervento.

Le attività per la messa in sicurezza dell'edificio erano iniziate nel corso delle ultime tre settimane. "Ora - ha scritto l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli in un post - la struttura non è più un luogo di abbandono e insicurezza. Dobbiamo continuare, tutti insieme proprietà, polizia locale, Municipio 5, Comune a controllare e monitorare, per evitare che torni il degrado e l'insicurezza". "Intanto auspichiamo che si concretizzano le proposte per la riqualificazione - ha proseguito Granelli - Gratosoglio ha bisogno di interventi di qualità che lo aiutino a cambiare. Insieme Comune e Municipio 5 stiamo lavorando per questo".

L'ex cotonificio venne creato alla fine del 1800 dall'industriale Antonio Cederna. Il complesso, molto ampio, includeva alcune abitazioni per operai e dirigenti, una mensa e un asilo, oltre allo stabilimento storico che produceva e tingeva tessuti.