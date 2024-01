Sgomberata l'area che aveva il record di inquinamento a Milano

Sgomberata a Milano, giovedì mattina, l'area di via Bazzi 12, in zona Bocconi, ex sede della Galvanica Arturo Lorenzi, che si occupava di cromatura industriale. Ne dà notizia, sui social, l'assessore alla sicurezza Marco Granelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, il Nucleo intervento rapido del Comune e l'Amsa, in collaborazione con Rete ferroviaria italiana.

Da molti anni l'area presenta un gravissimo rischio ambientale, tanto che nel tempo il Comune di Milano, a proprie spese, ha rimosso l'amianto e il cromo esavalente. Nel frattempo l'area era stata occupata. "La messa in sicurezza e i controlli disposti dalla polizia locale cercheranno di prevenire nuove occupazioni, che oltre che essere degradanti per gli occupanti creano problemi di sicurezza, e di rischio crolli, oltre che di generazione di rifiuti e di igiene", spiega Granelli.

L'area è privata, ma i proprietari sarebbero irreperibili da tempo e già condannate, in passato, per grave inquinamento ambientale. La ditta ha chiuso i battenti nel 2000, ma l'inquinamento è rimasto per anni, fino a quando, nel 2019, Palazzo Marino ha rimosso amianto e cromo a sue spese. Nel 2014, Arpa aveva lanciato l'allarme sull'area: risultava il punto più inquinato di tutta la provincia di Milano per quanto riguarda il cromo esavalente.

Ora, dopo lo sgombero, Granelli annuncia che si cercherà di trovare una soluzione definitiva. Nonostante la proprietà privata, l'area ha bisogno infatti di interventi dell'amministrazione, a tutela di tutti.