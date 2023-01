Blitz ai Giardini Montanelli di Milano: sgomberate le grotte

Da tempo erano diventate ricovero di clochard e sbandati che nel corso dei mesi le avevano trasformate in dimore improvvisate. Sono state messe in sicurezza le grotte all'interno dei giardini Indro Montanelli, veri e propri reperti di quando il parco era un giardino zoologico. Le operazioni, portate a termine dalla polizia locale e dagli operatori di Amsa, sono terminate nella giornata di mercoledì 4 gennaio.

Dopo tre giorni di interventi si concludono oggi le attività di sistemazione e messa in sicurezza ai giardini Montanelli", ha scritto in una nota l'assessore alla polizia locale Marco Granelli. "Un’attività necessaria, a partire dalle tante segnalazioni pervenute da cittadine e cittadini, per prevenire l'utilizzo improprio, non dignitoso, e anche pericoloso in ragione dei possibili fuochi e abbandoni di rifiuti", ha precisato l'assessore.

Le persone che vivevano in nelle grotte "sono state informate sul sistema di accoglienze del Comune di Milano e contattate personalmente dagli operatori del Welfare", ha spiegato l'assessore. "Questo è il nostro modo di agire per la dignità delle persone, e le risposte ai bisogni e per la qualità e la fruibilità dei luoghi belli e storici come i giardini Montanelli", ha concluso Granelli.