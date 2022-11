Sgombero in via Gola: liberate 5 abitazioni occupate

5 case popolari dell'Aler al civico 23 di via Gola a Milano (zona Ticinese) sono state sgomberate nella mattinata di martedì 8 novembre. Le abitazioni, come reso noto dalla questura attraverso un comunicato, erano comunicanti tra loro attraverso botole nei solai.

Al termine dell'operazione 7 persone sono state indagate per i reati di invasione di edifici e furto di energia elettrica. Un cittadino egiziano è stato trovato in possesso di 112 grammi di hashish e 2 di cocaina ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tarda mattinata Aler ha messo in sicurezza gli alloggi sbarrando gli infissi e murando gli ingressi con lastre di metallo. Le operazioni, a cui hanno partecipato agenti del commissariato Ticinese, scientifica, Digos e carabinieri, si sono svolte "senza che si verificasse alcuna turbativa per l'ordine pubblico", ha puntualizzato via Fatebenefratelli attraverso una nota.+

Sgomberati tre palazzi di via Bolla

Quello di via Gola è il secondo sgombero in pochi giorni. Nella giornata di giovedì 3 novembre le forze dell'ordine avevano liberato tre palazzine ai civici 38, 40 e 42di via Bolla (zona Gallaratese). Nel complesso con 156 alloggi 91 erano occupati abusivamente.