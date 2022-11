Sgomberato a Milano l'ex liceo Manzoni

Sgomberato venerdì mattina l'ex liceo linguistico Manzoni nel quartiere milanese di Rubattino. L'edificio non è più sede scolastica dal 2011 e sorge in un'area all'epoca di proprietà del Pio Albergo Trivulzio, insieme al centro sportivo Algo.

L'area venne messa in vendita una prima volta nel 2011 e poi posta all'asta nel 2019, per venire infine acquistata dall'immobiliarista Maurizio Iannone, che intenderebbe abbattere l'edificio e costruire per il terziario. Nel frattempo l'ex liceo è diventato rifugio di persone senza fissa dimora, tra cui anche minori stranieri non accompagnati. "Finalmente il vento è cambiato", ha commentato Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, dandone notizia.

Nel mese di maggio del 2021, l'edificio fu oggetto di una occupazione-lampo da parte dell'Unione degli Studenti della Lombardia, che denunciava la penuria di spazi scolastici e gli scarsi investimenti nel mondo della scuola.