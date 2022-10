L'ex mercato del pollame di Milano è stato sgomberato da occupanti abusivi

Sgomberato l'ex mercato del pollame di via Lombroso a Milano. E' successo lunedì mattina, a darne comunicazione l'assessore alla sicurezza Marco Granelli. L'edificio era stato rioccupato recentemente da circa 25 persone e si trova tra le vie Lombroso, Maspero e Vismara.

La struttura è stata consegnata all'operatore che inizierà le bonifiche per poi demolore l'edificio e realizzare il progetto di riqualificazione. "La polizia locale - ha detto Granelli - sorveglierà l'area in questi giorni e notti e intanto l'operatore avvierà la propria vigilanza. È lo stesso schema che abbiamo utilizzato nell'ex macello di via Lombroso e viale Molise, dove le occupazioni sono definitivamente terminate, effettuate le pulizie, avviate le bonifiche e quanto necessario per poi demolire".