Cento bombole di gas sequestrate in piazza d'Armi. Nei prossimi giorni la recinzione

Sono state rimosse circa cento bombole di gas dall'area della baraccopoli sgomberata in piazza d'Armi a Milano. Lo ha fatto Invimit, la società che gestisce l'area per conto della proprietà (il demanio militare), su invito dei vigili del fuoco. Sempre Invimit è al lavoro per completare la recinzione della zona. Lo riferisce Marco Granelli, assessore comunale alla sicurezza.

Nei prossimi giorni verranno chiuse la parte nord (via Domokos e via Tosi) e sud (via Forze Armate). I tecnici del comune parteciperanno all'intervento. Una volta terminata la recinzione, Invimit procederà ad abbattere tutte le baracche, ripulire l'area dai rifiuti e interrompere le attività irregolari. "A fine aprile si potrà avere una situazione già diversa e si potrà lavorare per due o tre mesi, necessari a completare il tutto e a tutelare area verde e bosco", afferma Granelli: "Poi si individuerà un operatore per la riqualificazione".

Dopo lo sgombero, avvenuto il 4 aprile, nell'area sono scoppiati diversi incendi, sicuramente dolosi. L'area era in parte utilizzata come dimora e, in parte, per bruciare rifiuti di incerta provenienza.