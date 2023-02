L'hotel messo a nuovo per l'Expo e diventato il residence dei 'fantasmi'

Dalla nuova vita per l'esposizione universale, di otto anni fa ormai, all'occupazione. Mercoledì mattina è stato sgomberato dalla polizia il "Rege residence", l'hotel che si trova al civico 81 di via Marignano che era stato ristrutturato per l'Expo del 2015 prima del fallimento e dell'abbandono.

Da tempo ormai, la struttura - non troppo distante dall'aeroporto di Linate - era stata occupata da persone senza fissa dimora, 'fantasmi' senza documenti e piccoli pusher, con i residenti della zona che più volte avevano segnalato la situazione alle forze dell'ordine.

In mattinata, al momento dell'intervento della polizia, nelle 12 stanze sono stati trovati 12 uomini, tra algerini, marocchini e tunisini. Sette marocchini, tutti senza documenti, sono stati accompagnati in questura per essere identificati. Tra loro sembra ci siano anche i due uomini arrestati nei giorni scorsi dopo essere stati sorpresi a spacciare in un parco di via Vittorini, con tanto di banchetto con la droga in vendita. I 12 mini appartamenti del residence sono tutti stati liberati.