È stata sgomberata l'ex scuola di via Adriano

È stata sgomberata nella mattinata di martedì 13 giugno l'ex scuola al civico 60 di via Adriano a Milano. L'edificio, occupato da circa 40 persone, è stato liberato al termine di un blitz congiunto di agenti della questura, vigili del fuoco e polizia locale.

Palazzo Marino ha fatto sapere che presto l'edificio verrà abbattuto. Non solo, il comune sta offrendo soluzioni "del sistema dei servizi di welfare" a tutte le persone allontanate dall'edificio.

"Un altro passo per la sicurezza dei quartieri e per riqualificare il quartiere Adriano - ha chiosato in una nota Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano -. Quando come centrosinistra abbiamo iniziato a governare Milano nel 2011 avevamo trovato il disastro di un'operazione immobiliare fallimentare fatta dalla destra, abbandonata a metà, solo case private, in parte non finite e nessun servizio. Proprio il contrario di quanto serve ai cittadini. Abbiamo escusso le fideiussioni, lottato e cercato tutti i soldi per i servizi che mancavano: scuola, verde, viabilità, aggregazione, tramvia. A poco a poco stiamo realizzando i servizi, nonostante le innumerevoli difficoltà come le bonifiche; avremmo voluto fare più in fretta, ma il disastro lasciato dalla destra era grande".