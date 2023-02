Sgomberato un edificio occupato da 50 persone senza casa

Sgomberato uno stabile occupato da circa 50 persone a Cinisello Balsamo, nell'hinterland nord di Milano. È successo nella mattinata di martedì 21 febbraio. Sul posto, in via Cremona, si sono presentate le forze dell'ordine per sgomberare l'edificio, sede del Collettivo 20092, mentre la polizia locale presidiava la viabilità e il personale del Comune si trovava a supporto di eventuali situazioni di emergenza.

L'immobile è l'ex sede di un'azienda farmaceutica e attualmente è gestito da un curatore fallimentare. Secondo quanto riferito, nessun minore è rimasto in strada e non sono state riscontrate problematiche di fragilità. Il Collettivo 20092 ha annunciato una manifestazione per martedì pomeriggio alle sei, in via Cremona 10, per poi proseguire in corteo verso la sede del municipio. "Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo: l’emergenza sociale abitativa non finisce con lo sgombero dello Spazio 20092, né la nostra storia può essere cancellata", si legge in una nota del Collettivo.