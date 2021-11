Blitz della polizia in Statale: sgomberate le aule studio occupate

Sono state sgomberate dalle forze dell'ordine all'alba di giovedì 4 novembre le aule studio occupate da Ecologia Politica all'interno della sede di via Festa del Perdono dell'Università Statale di Milano.

Il blitz di polizia e carabinieri è avvenuto intorno alle 6:00 del mattino mentre alcuni studenti, come riferito da alcuni rappresentanti dell'organizzazione, stavano dormendo all'interno degli spazi di cui si erano appropriati senza autorizzazione. Le operazioni si sono svolte in modo pacifico e non si registrano tafferugli.

Le aule, all'interno del Chiostro della Ghiacciaia, erano state occupate a metà ottobre perché gli studenti lamentavano la carenza di aule studio e spazi ad uso degli universiatari. "Da mesi chiediamo un'interlocuzione con il Rettorato dell'Università, ma non abbiamo mai avuto risposta - aveva spiegato Sabina Ndreaj, di 'Ecologia politica' -. Il problema è sempre lo stesso: da quando c'è il Covid i posti in cui studiare sono ridotti all'osso. Le biblioteche e le aule studio sono chiuse o contingentate, e così noi studenti dobbiamo arrangiarci dove si può. Tutto questo al netto del fatto che le tasse universitarie sono rimaste invariate, se non addirittura aumentate".

Non è il primo sgombero: gli stessi spazi - occupati dalla stessa realtà studentesca - erano stati liberati dalle forze dell'ordine durante l'estate.