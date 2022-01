Sotto sgombero il palazzo fatiscente progettato da Renzo Piano

Sgombero in via Ucelli di Nemi a Milano (zona Ponte Lambro) nella mattinata di mercoledì 26 gennaio. A partire dalle 8:30 ghisa e agenti della questura, coordinati dal dirigente del commissariato Mecenate Angelo De Simone, stanno sgomberando l'edificio progettato dall'archistar Renzo Piano che da anni era diventato un dormitorio per sbandati.

L'assessore alla sicurezza Marco Granelli attraverso un post su Instagram ha fatto sapere che tutti gli spazi saranno liberati entro la tarda mattinata, successivamente entreranno in azione i netturbini di Amsa per togliere i rifiuti; infine sarà la volta delle imprese dell’area tecnica del municipio che metteranno in sicurezza lo stabile. "I lavori di pulizia e messa in sicurezza dureranno almeno per tutto il mese di febbraio e inizio marzo, così da rendere impossibili nuove occupazioni - ha puntualizzato Granelli attraverso un post -. Il tutto in attesa che si concluda iter per avviare i lavori".

Già, perché l'area verrà riqualificata. Il palazzo progettato da Renzo Piano, infatti, diventerà una residenza universitaria: le linee guida del progetto sono state approvata dalla giunta di Palazzo marino a settembre 2021 su proposta dell'ex assessore Rabaiotti. Per il momento, tuttavia, non è ancora stato reso noto quando il cantiere per la riqualificazione entrerà nel vivo: il comune ha solo fatto sapere che gli operai inizieranno a lavorare entro fine anno.

La storia dei palazzi occupati di via Ucelli di Nemi

Il complesso è di proprietà comunale ed è costituito da due edifici di 6 piani fuori terra, con gli accessi ai vani scala e alle cantine che si trovano al piano terra. I palazzi erano stati inizialmente destinati a “Laboratorio di Quartiere”, con una serie di servizi che, nel tempo, sono stati rimessi in discussione.

La realizzazione del progetto era iniziata nel novembre 2011, ma i lavori si sono interrotti nel gennaio 2015 a seguito della risoluzione, per grave inadempienza, del contratto con l’impresa appaltatrice. Da qui il degrado e la necessità di dare una nuova vita alla struttura.