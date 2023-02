Continuano gli sgomberi nelle case Ats. Lunedì la protesta

Ennesima puntata della vicenda di via Adige, in uno stabile di proprietà di Ats. Giovedì 16 febbraio un altro sgombero, dopo quelli delle scorse settimane. Identico il copione: presenza massiccia della polizia sulla base della procedura penale per occupazione abusiva ("invasione di edificio") contestata a famiglie che vivono nello stabile da anni. Dall'inizio l'Unione Inquilini, che segue gli abitanti, critica questa interpretazione della legge e afferma che "non esiste nessuna flagranza di reato e probabilmente nessun reato".

Dieci anni fa, Ats aveva avviato un'interlocuzione con la Regione e Aler per liberarsi degli stabili di sua proprietà: via Adige 3, e poi altri in via Mantova, via Tanaro e via Ponte Seveso. Ma quel dialogo si era interrotto bruscamente (si dice per l'arresto di un funzionario Aler). In seguito, nel 2016, è stato firmato un protocollo per regolarizzare le situazioni diventate irregolari, ma lo si è fatto al ritmo di uno o due contratti all'anno.

Ora, mentre gli inquilini pagano una indennità di "occupazione senza titolo" corrispondente al canone di locazione, Ats ha deciso di procedere con gli sgomberi, talvolta affermando che gli appartamenti sarebbero in gravi condizioni. Il sindacato, che riconosce lo stato di ammaloramento dello stabile ma ha chiesto, senza successo, l'elenco degli alloggi che non sarebbero agibili.

Per lunedì 20 gennaio è in programma una manifestazione di protesta davanti alla sede di Ats in corso Italia 52, alle dieci di mattina, per chiedere all'azienda sanitaria di arrivare ad un accordo insieme alla Regione.