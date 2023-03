Ancora uno sgombero con polizia e carabinieri nel palazzo di Ats

Non si fermano gli sgomberi ordinati da Ats nei palazzi di sua proprietà a Milano. In particolare, giovedì 30 marzo un inquilino è stato allontanato dalle forze dell'ordine dalla sua abitazione di via Adige 3, in zona Lodi. Come già avvenuto negli scorsi mesi, è stato disposto un notevole dispiegamento di polizia e carabinieri sul posto. È il quarto sgombero effettuato in meno di due mesi.

Gli inquilini (e il sindacato che li segue, l'Unione Inquilini) contestano la legittimità di queste operazioni di sgombero, che presuppone una procedura penale per occupazione abusiva (il cosiddetto reato di 'invasione di edificio'), contestata a famiglie che vivono da anni negli stabili. Secondo il sindacato, questa procedura non farebbe al caso, perché "non esiste nessuna flagranza di reato e probabilmente nessun reato".

La storia è antica. E risale a dieci anni fa, quando Ats manifestò l'intenzione di liberarsi degli stabili di proprietà in via Adige, via Mantova, via Tanaro e via Ponte Seveso, e per questo avviò un dialogo con la Regione Lombardia e l'Aler, che però si interruppe dopo l'arresto di un funzionario di Aler. Dopo qualche anno, nel 2016, fu siglato un protocollo per regolarizzare le situazioni diventate, nel frattempo, irregolari (non lo erano all'origine), ma da quel momento sono stati siglati uno o due contratti all'anno, mentre gli inquilini versavano un'indennità di 'occupazione senza titolo' corrispondente al canone di locazione.

L'incontro annullato tra Ats e sindacato

E si arriva ad oggi. Ats ha deciso di procedere con gli sgomberi affermando, in qualche caso, che gli appartamenti sarebbero in gravi condizioni. L'Unione Inquilini, a novembre del 2022, ha chiesto senza successo l'elenco degli alloggi presunti inagibili. Nelle scorse settimane, in consiglio comunale, della questione si è occupata anche una commissione, durante la quale un dirigente di Ats ha manifestato la volontà d'incontrare il sindacato. Ma l'incontro, come riferisce Bruno Cattoli dell'Unione Inquilini, è stato disdetto il giorno prima e mai più riconvocato.