Sgomberata di nuovo la ex scuola che cade a pezzi (ed è occupata da 8 anni)

L'ennesimo blitz. Mercoledì mattina è stata sgomberata, ancora una volta, l'ex scuola media al civico 60 di via Adriano, che da anni ormai fa i conti con degrado, abbandono e occupazioni cicliche.

"Abbiamo fatto un nuovo intervento di sgombero, coordinato dal comune di Milano, con polizia locale, polizia di Stato, vigili del fuoco, Mm e l'impresa, per iniziare i lavori di bonifica e demolizione integrale", ha spiegato sui social l'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli. "Identificate e allontanate una trentina di persone, alcune accompagnate in questura per quanto necessario", ha chiarito.

"Abbiamo anche definito un piano di controllo costante a cura della polizia locale, coordinato con Mm e impresa, così che lo spazio non venga rioccupato e i lavori possano iniziare nei prossimi giorni e settimane. Sappiamo che non è facile e tenteranno di rioccupare, ma proprio per questo abbiamo stabilito un piano adeguato e di grande impegno: controlli e lavori, cosi dovremmo farcela", ha auspicato Granelli.

E in effetti la situazione della ex scuola - che cade letteralmente a pezzi - non è delle più semplici. Dal 2015, infatti, la struttura - proprio in quei mesi passata da Aler a Mm - è stata più volte occupata e sgomberata, con l'ultimo blitz delle forze dell'ordine arrivato lo scorso giugno. "Insieme ai dirigenti abbiamo programmato un monitoraggio diretto a cura dell'assessorato, del Municipio 2 e di Mm. Così - ha concluso Granelli - potremmo restituire al quartiere Adriano, alla vicina scuola uno spazio, che dal degrado di anni, diventerà spazio verde per il quartiere".