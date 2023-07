Blitz in via Arese a Rho, sgomberato un terreno comunale occupato: diventerà un bosco

Un terreno di via Arese a Terrazzano (frazione di Rho, hinterland nord-ovest di Milano) è stato sgomberato nella mattinata di martedì 4 luglio. L'operazione è stata portata a termine dai ghisa insieme a carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Si tratta di un’area di proprietà del municipio "su cui una società operava in modo illegale, mantenendo attiva la sua sede e il suo magazzino", hanno precisato da piazza Visconti.

Sul terreno erano stati realizzati manufatti senza alcun permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Tutto ciò aveva portato il comune a emettere un’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; operazione che non è mai avvenuta e per questo il terreno era diventato del municipio.

Le forze dell’ordine hanno preso effettivo possesso dell’area nella mattinata di martedì e sono subito iniziate le opere di demolizione dei manufatti abusivi. "A tutela della incolumità degli operatori, le opere di demolizione sono effettuate con l’ausilio delle forze dell’ordine", hanno precisato in una nota dal municipio. Una volta terminate le operazioni di bonifica il terreno diventerà un bosco e farà parte di Forestami.