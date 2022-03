Palazzo occupato da 3 anni: sgomberate 11 persone

Undici persone, con al seguito tre cani, sono state fatte uscire da un palazzo in zona Greco. Sgombero in via Breda, 58, all'alba di martedì 22 marzo. Sul posto la polizia di Stato.

Gli agenti, intorno alle 6 del mattino, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria. Lo stabile risultava occupato da fine 2019. Gli occupanti, del collettivo anarchico Casa Brancaleone, che vivevano nell'edificio in condizioni igieniche precarie, hanno lasciato le abitazioni senza opporre resistenza. Nei loro confronti dovrebbe partire una denuncia per occupazione abusiva.

Sempre i membri di Casa Brancaleone nel 2017 avevano occupato un edificio in piazza Alfieri, zona Bovisa, che era stato sgomberato a gennaio 2020. In quell'occasione, gli occupanti erano saliti sul tetto in segno di protesta. Nel 2015, poi, il centro sociale aveva occupato un casolare in via Bruni di proprietà di una famiglia milanese, dopo essere stato sgomberato da un'altra palazzina in via Casella. Quello sgomberato oggi in via Breda era pertanto in quarto edificio occupato dal collettivo.