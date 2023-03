Sgombero della palazzina occupata in via Siusi, abitata da migranti

È in corso, mercoledì mattina, lo sgombero di un edificio occupato a Milano, in via Siusi 12, zona piazza Udine. Lo rendono noto gli antagonisti sui social network. Si tratta di una fabbrica abbandonata che, da anni, era stata occupata dalla rete solidale 'CiSiamo'.

Le forze dell'ordine hanno presidiato il quartiere e chiesto i documenti agli occupanti trovati sul posto, 37 di cui 4 minori. "Da anni questa fabbrica era diventata la casa per famiglie, bambini e migranti", si legge sulla pagina Facebook di Coa Tventotto: "Mentre a Milano, da tre giorni, va in scena il teatrino del Forum dell'Abitare, con sindaco, prefetto, assessore alla casa, dirigenti MM ed esperti vari, scatta lo sgombero dell'occupazione abitativa di via Siusi". La palazzina è di proprietà privata, data in locazione al Gruppo San Carlo. Sul posto era presente anche una decina di attivisti.

In mattinata è giunta anche una nota della prefettura di Milano, con cui si sottolinea che "il tema della liberazione dello stabile" è stato più volte discusso nel comitato per l'ordine e la sicurezza. Lo sgombero è stato effettuato in forza di un'ordinanza del Tar della Lombardia e di un provvedimento del Consiglio di Stato, risalenti al 2021.

Sul posto i servizi sociali del Comune hanno offerto una collocazione alternativa ai nuclei familiari con minori e ad alcuni adulti. "Non tutti i soggetti - afferma la prefettura - hanno aderito alla proposta". Tutto si è svolto in tranquillità. Al termine dello sgombero, la proprietà provvederà alla messa in sicurezza dello stabile.