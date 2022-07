Sgomberate cantine e solai delle case Aler a San Siro

Sgombero straordinario di una ventina di cantine e altrettanti solai nel quartiere di San Siro e in particolare nel caseggiato popolare di via Zamagna 4. Ne dà notizia Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano. Gli sgomberi sono stati effettuati dalla polizia, dalla polizia locale e dai carabinieri nella mattinata di martedì 5 luglio.

Dai solai e dalle cantine sono stati portati via vari oggetti, tra cui anche alcune moto abbandonate, una della quali sicuramente rubata oltre a uno scooter su cui sono in corso accertamenti. Questi locali vengono utilizzati anche da alcune persone come giaciglio per dormire. "Ora Aler - esorta l'assessore - oltre a portare via i rifiuti deve mettere in sicurezza bene, e vigilare perché non venga tutto rioccupato".

"Le forze dell'ordine e la polizia locale - proseguoe Granelli - hanno fatto il loro compito, ma ora chi gestisce da decine di anni le case deve fare bene il suo compito ed evitare occupazioni. Altrimenti significa buttare al vento lo sforzo di portare sicurezza". Sgomberati, segnala la questura, anche due nuclei familiari che occupavano abusivamente uno spazio nel condominio. L'intervento era stato disposto dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone.