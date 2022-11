Via Bolla, sgombero di un intero palazzo occupato abusivamente

Un'intera palazzina Aler, con 156 alloggi, di cui 90 occupati abusivamente, sgomberata completamente. Succede giovedì 3 novembre in via Bolla.

"Oggi dopo un lavoro di sei mesi guidato dalla prefettura, intensamente chiesto e incoraggiato dal Comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera, si dice alt all’illegalità e al degrado", ha commentato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, annunciando l'inizio di una riqualificazione totale.

Le 50 famiglie con minori verranno seguite dai servizi sociali del Comune di Milano per iniziare un percorso di reinserimento sociale. "In via Bolla - ha continuato Granelli - le occupazioni sono continuate ininterrottamente per anni, fino a poche settimane fa. Nelle case popolari del Comune gestite da Mm, pur non senza problemi che ogni giorno devono essere affrontati, nel 2014 e 2015 avvenivano 700 tentativi di occupazione all'anno; nel 2021 e 2022 i tentativi sono stati solamente 70 all’anno: 10 volte di meno. E la differenza si vede anche in via Bolla, da una parte il disastro delle occupazioni, dall’altra un quartiere dignitoso".

Granelli ha spiegato anche come si sia arrivati allo sgombero grazie a un lavoro sinergico tra Comune, Municipio 8, con l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran e l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé. "Noi vogliamo - ha concluso l'assessore - che in tutte le case popolari si viva meglio, nel rispetto delle regole, e questo è l’impegno del Comune di Milano, insieme a tutti coloro che ci stanno. Oggi il passo è decisivo e condiviso, dobbiamo continuare per il bene dei nostri cittadini, per i loro diritti. Da loro, con fermezza, dobbiamo esigere il rispetto delle regole".

Lo scorso giugno sempre in via Bolla la polizia era intervenuta dopo che in una maxi rissa, che aveva coinvolto una sessantina di persone, era rimasto ferito anche un bambino di due anni. All'epoca il prefetto aveva già annunciato che sarebbero scattati sgomberi.