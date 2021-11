Sono state sgomberate le palazzine liberty di viale Molise

Sono state sgomberate nella mattinata di mercoledì 17 novembre le palazzine liberty dismesse di viale Molise a Milano, case che negli ultimi mesi erano diventate un covo di sbandati.

Il blitz di polizia e carabinieri è scattato intorno alle 9:00, in totale sono stati allontanati circa cinquanta persone. Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza degli edifici.

Nei giorni scorsi erano comparsi davanti agli edifici degli striscioni di protesta contro le condizioni delle palazzine e il degrado conseguente: "Basta violenza, abbiamo perso la pazienza" e "Scippi e rapine, chiudete ora le palazzine", era stato scritto sugli striscioni.

"Con le occupazioni abusive sono aumentate le aggressioni, gli scippi, le molestie e gli atti vandalici nella zona, soprattutto nel viale e in piazzale Martini - ha detto Francesco Rocca, consigliere comunale di Fdi -. Lo sgombero e la messa in sicurezza degli edifici è l’unica soluzione per dare tranquillità ai residenti".