Sgomberato ex super usato come rifugio dai senzatetto

Sgomberato il retro di un supermercato, usato come rifugio dai senzatetto di Milano. L'intervento delle forze dell'ordine per liberare l'area nella mattinata di martedì 29 novembre al 237 e 239 di viale Suzzani, zona Bicocca.

"Dopo la chiusura del supermercato di proprietà di Aler - scrive sui social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Grandelli - l’area del retro del supermercato era utilizzata come bivacco di persone senza dimora. Nel mese di novembre con assessorato Welfare e Protezione civile avevamo fatto due sopralluoghi serali dialogando con le persone e fornendo le opportunità di accoglienza e dei servizi. Contemporaneamente avevo segnalato ad Aler la necessità di intervenire per trovare un affittuario e ripristinare l’attività, perché purtroppo i luoghi abbandonati creano degrado nei quartieri. E nel frattempo avevo chiesto ad Aler di mettere in sicurezza la struttura e di portare via i rifiuti presenti ancora nell’area".

Nel corso della mattina polizia di Stato e locale sono arrivate sul posto per allontanare i senza fissa dimora dalla zona. Mentre la protezione civile ha raccolto gli averi di alcuni indigenti che non erano in grando di portarli con sé. La richiesta di Palazzo Marino è che ora Aler provveda a chiudere gli spazi e rendere inaccessibile il retro, per evitare nuove occupazioni. Obiettivo dello sgombero, sottolinea il Comune, è evitare situazioni di degrado e insicurezza. Hanno espresso soddisfazione per l'intervento il deputato Riccardo De Corato (Fdi) e l'assessore alla Sicurezza lombardo Romano La Russa. "A questo sgombero - si legge in una nota di La Russa - si aggiunge l’intervento degli agenti, nelle prime ore dell’alba, per riportare ordine tra i bivacchi al Parco Nord e in via Cagni, fuori dall’ufficio della Questura, dove centinaia di immigrati stazionavano, come ogni notte, in attesa del proprio turno per presentare le domande di protezione internazionale".