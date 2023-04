Shaboo negli slip e in casa Milano: tre arresti in due ore

Shaboo venduto al dettaglio, alla luce del sole. La polizia ha messo le mani su tre presunti spacciatori nel pomeriggio di lunedì, in due episodi separati ma avvenuti nella stessa zona di Milano.

I primi a finire nelle mani degli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, dirette da Michele Scarola e Marco Calì, sono stati un 32enne italiano, di origini filippine e senza precedenti, e una filippina 44enne già nota alla polizia. L'uomo è stato bloccato attorno alle 13 in piazza Sire Raul mentre la donna in via Tarabella, dove i poliziotti avevano disposto un servizio di controllo. Sulla base di pregressi servizi in zona, gli agenti erano convinti che la 44enne fosse una pusher.

Ipotesi confermata quando hanno visto la donna arrivare con due filippini in casa. Perché, poco dopo, uno dei due - il 32enne - è stato fermato in piazza Raul e trovato in possesso di un involucro di shaboo dal peso di 5,4 grammi. In un secondo momento, la donna è stata trovata con 2 grammi di shaboo. Nel suo appartamento sono stati trovati e sequestrati 25 grammi di shaboo pronti per la vendita e 110 euro in contanti.

Due ore dopo, alle 15, in via Padova i poliziotti della sezione specializzata nel 'Contrasto al crimine diffuso' hanno controllato un nigeriano nei pressi di una fermata Atm in via Padova. Negli slip nascondeva 13 dosi di shaboo dal peso lordo di 16,2 grammi, mentre nella tasca dei pantaloni, è stata rinvenuta e sequestrata 220 euro. L’uomo 28enne è stato giudicato per direttissima.