L'uomo con i gratta e vinci di shaboo e la donna arrestata 2 volte in 2 mesi (per lo stesso motivo)

Aveva "scommesso" che quel nascondiglio sarebbe bastato. Ma, evidentemente, aveva torto. Un uomo di 46 anni, cittadino filippino con precedenti, è stato arrestato giovedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 4,6 grammi di shaboo appiccicati su nove gratta e vinci. A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che insieme a lui hanno fermato un 50enne e un 39enne - anche loro filippini e anche loro con precedenti - e una 61enne loro connazionale, già arrestata per lo stesso motivo a febbraio e marzo scorsi e attualmente sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I poliziotti si sono messi sulle tracce dei quattro dopo aver ricevuto alcune segnalazioni su un appartamento in via Maratta, in zona San Siro, ritenuto una sorta di centrale dello spaccio di shaboo, l'anfetamina dieci volte più potente della cocaina che viene venduta in dosi da 0,1 grammo. Nel pomeriggio gli investigatori si sono appostati fuori dal condominio segnalato e verso le 17.30 hanno visto arrivare il 50enne, il 39enne e la donna - tutti a bordo di un'auto - che sono entrati nella casa al primo piano. Una cinquantina di minuti dopo li ha raggiunti, a bordo di una bici, il 46enne, poi risultato essere domiciliato proprio lì.

Verso le 18.10, i tre uomini hanno lasciato l'abitazione e sono andati via. I due in macchina sono stati fermati in piazzale Lotto e arrestati perché trovati in possesso uno di 2,6 grammi di shaboo e l'altro di 3,2 grammi della stessa sostanza. Il 46enne, che era andato via con la stessa bicicletta con cui era arrivato, è stato invece bloccato nel mezzanino della metropolitana: dal suo borsello sono saltati fuori i tagliandi "speciali" del gratta e vinci, oltre che 630 euro in contanti.

A quel punto, i poliziotti sono entrati nella casa di via Maratta e all'interno hanno trovato la 61enne, una loro vecchia conoscenza proprio per i due precedenti arresti di questo anno. In una pochette della donna, gli investigatori hanno scoperto e sequestrato 11 involucri di shaboo - la "Blue sky" della celebre serie tv "Breaking bad" - per un peso totale di 51 grammi. Per i quattro sono quindi scattate le manette.