Nuovo arresto per Shiva (già in carcere): questa volta per una rissa nelle Marche

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Shiva, il trapper milanese già arrestato la scorsa settimana per una sparatoria fuori dalla sua casa discografica a Settimo Milanese. L'artista 24enne, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, è accusato di avere partecipato a una violentissima rissa a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il 30 agosto 2023, durante la quale tre ragazzi del posto erano rimasti feriti ed era stato anche usato un coltello.

Ed è proprio Shiva ad essere ritenuto responsabile dell'uso dell'arma, con cui avrebbe colpito (più volte) una persona estraena alla rissa. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato locale, utilizzando immagini di sorveglianza, testimonianze, controlli per identificare la presenza e gli spostamenti delle cinque persone che provenivano dalla Lombardia. Gli accertamenti medico-legali sono stati invece condotti dall'Ast di Ascoli, la cui procura ha coordinato le indagini.

Il gip ascolano ha accolto la richiesta di custodia cautelare, motivata dal pericolo di reiterazione dei reati. Shiva sarà interrogato in merito ai fatti di San Benedetto del Tronto nei prossimi giorni, mentre per l'episodio della sparatoria ha già fornito al gip di Milano la sua versione, spiegando di essersi difeso dall'aggressione di due lottatori di Mma vicini al trapper Rondo da Sosa.