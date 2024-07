Chiesta l'assoluzione per Shiva: "Si stava solo difendendo"

La difesa del trapper Shiva chiede l'assoluzione dell'artista, al secolo Andrea Arrigoni. Il 24enne è ha processo con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione di pistola mai trovata.

I fatti risalgono all'11 luglio 2023. Il trapper si trovava di fronte al suo studio di registrazione a Settimo Milanese quando è stato raggiunto da due lottatori professionisti. Shiva, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, aveva tirato fuori una pistola e aveva aperto il fuoco ferendoli alle gambe.

Il pm di Milano, Daniela Bartolucci, nella scorsa udienza aveva chiesto per il trapper una condanna a 7 anni di reclusione. Arrigoni ha passato già diversi mesi in carcere e gli erano stati concessi i domiciliari lo scorso febbraio. La difesa prosegue con la linea scelta sin dal principio: l'artista non avrebbe fatto altro che difendersi dall'aggressione dei due vicini al trapper 'rivale' Rondo Da Sosa. La sentenza è attesa per il prossimo 10 luglio.