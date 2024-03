Shiva a processo (con rito immediato) per tentato omicidio

Shiva va a processo con rito immediato. A deciderlo il giudice su richiesta della pm Daniela Bartolucci. Per il trapper niente udienza preliminare: in aula il 17 aprile davanti all'ottava sezione penale del Tribunale di Milano. All'anagrafe Andrea Arrigoni, Shiva è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. L'episodio risale all'11 luglio 2023 quando il trapper, aggredito nel cortile della casa discografica a Settimo Milanese da due lottatori professionisti, si era 'difeso' estraendo una pistola e sparando loro alle gambe.

In carcere come misura cautelare dallo scorso ottobre, al trapper erano stati concessi da poco gli arresti domiciliari. Durante il periodo di detenzione Shiva aveva fatto pubblicare un nuovo singolo e si era perso la nascita del primogenito Draco. Secondo la difesa il 24enne "non ha fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni" dei lottatori di Mma che si è scoperto essere vicini al rapper Rondo Da Sosa e alla sua crew.

Intanto, Shiva è indagato anche dalla Procura di Ascoli Piceno per una rissa avvenuta a San Benedeto del Tronto lo scorso agosto per cui il trapper aveva i domiciliari. Da poco il giudice aveva deciso di attenuare la misura cautelare con l'obbligo di dimora.