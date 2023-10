Il rapper Shiva al gip: "Mi sono solo difeso"

Il rapper Shiva, arrestato giovedì dalla Mobile di Milano con la pesante accusa di tentato omicidio, ha risposto nelle scorse ore alle domande del giudice per le indagini preliminari Stefania Donadeo. Avrebbe detto di "essersi solo difeso".

Secondo quanto è emerso dalla sua testimonianza, Shiva (vero nome Andrea Arrigoni) avrebbe reagito a un agguato teso da due lottatori di Mma (arti marziali miste) in rapporti con il rapper Rondo Da Sosa (non coinvolto in questo procedimento). Shiva ha mostrato un referto che certifica la rottura della mandibola per rafforzare la sua versione.

La sparatoria era avvenuta lo scorso 11 luglio nel parcheggio della casa discografica di Shiva.