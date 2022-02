AAA cercasi il vincitore di un premio da 50mila euro al Superenalotto

Cinquantamila euro o come si scriverebbe per esteso anche su un assegno dopo aver specificato anche la cifra in numeri: 50.000,00 euro. A tanto ammonta il premio non ritirato da un ignoto giocatore del Superenalotto del comune di Dairago (Milano). Ora Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco, ha pubblicato una nota dove letteralmente lancia un appello al fortunato e, a quanto pare sbadato, giocatore. Si tratta di un vincitore online. L'ignoto ha vinto esattamente uno dei 300mila premi messi in palio in rete durante l'iniziativa Black Week, che ha distribuito complessivamente 15 milioni di euro. Il termine ultimo per la riscossione della vincita effettuata dall'app è lunedì 21 febbraio 2022.

"Può accadere che un giorno - scrive Sisal - grazie all'iniziativa speciale di Superenalotto SuperStar Black Week, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell'arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 140 di martedì 23 novembre 2021, n. 141 di giovedì 25 novembre 2021 e n. 142 di sabato 27 novembre 2021), ti ritrovi ad aver vinto 50mila euro. E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, pianificando il loro futuro, c'è ancora un premio da incassare di un cliente di Dairago (Mi), un comune di circa 6.000 abitanti situato nella pianura padana al confine con la provincia di Varese. Forse il vincitore non vuole dare nell'occhio o magari non si è accorto di aver vinto. Chissà... È però importante ricordare che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso".