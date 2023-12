L'uomo fermato dai carabinieri mentre si masturba in auto

I carabinieri lo hanno trovato chiuso in auto, fermo a bordo strada. Ancora con i pantaloni abbassati. Un uomo di 63 anni, cittadino italiano, è stato denunciato mercoledì pomeriggio a Senago dopo essere stato scoperto a masturbarsi nella propria macchina.

A dare l'allarme ai militari sono stati alcuni passanti, che hanno segnalato il veicolo in via XX settembre, con il pensionato all'interno. Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno sorpreso praticamente in flagranza di reato.

Dopo averlo invitato a rivestirsi, gli uomini dell'Arma hanno identificato il 63enne e alla fine lo hanno indagato a piede libero con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.