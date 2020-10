Milano, si masturba al parco giochi tra i bimbi: genitori danno l'allarme, maniaco arrestato

Al parco, tra i bimbi, senza preoccuparsi minimamente di nulla. Un uomo di 70 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano dalla polizia con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo essersi masturbato all'interno di un parchetto.

Teatro del suo "spettacolo", andato in scena verso le 16.30, è stata l'area verde "Quarto Oggiaro vivibile" di via Carolina Invernizio, dove si trovano - tra l'altro - i giochi per i bimbi. I primi ad accorgersi del maniaco, che stava praticamente atti di autoerotismo in bella vista, sono stati alcuni genitori, che gli hanno chiesto più volte di smetterla e di andare via.

Quando hanno visto che il 70enne non si allontanava, i testimoni hanno allertato la polizia e sul posto è immediatamente intervenuta una Volante. Gli agenti lo hanno fermato e lo hanno portato via in manette. Per lui si sono aperte le porte del carcere per gli atti osceni sono stati commessi in luoghi abitualmente frequentati da bambini.