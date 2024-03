Allerta per il G7 dei trasporti previsto a Milano: "Il momento impone attenzione elevata"

Si svolgerà a Palazzo Reale a Milano dall'11 al 13 aprile il G7 dei Ministri dei Trasporti e fervono i preparativi per “garantire la piena sicurezza della riunione ministeriale”.

"Il delicato momento geopolitico internazionale impone un'elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolgerà la riunione dei Ministri e ai siti interessati dagli eventi collaterali situati nel pieno centro cittadino milanese". Questo il punto emerso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in prefettura a Milano nella mattinata di mercoledì 27 marzo.

"Nel corso del comitato è stata condivisa la strategia per garantire la massima sicurezza alle autorità", si legge in una nota diffusa da corso Monforte. All’evento internazionale parteciperanno i sette ministri dei sette paesi membri accompagnati dalle delegazioni ufficiali.