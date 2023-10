Sicurezza a Milano: parla il mondo dello spettacolo

Si continua a parlare di sicurezza a Milano, in particolare dopo la nomina di Franco Gabrielli come delegato del sindaco in materia. A esprimersi diverse personalità anche del mondo dello spettacolo, che la città la conoscono e frequentano. “Se la città non è sicura bisogna provare a chiedersi come sono le persone”, afferma il comico e attore Enrico Bertolino ad Adnkronos. “Ormai, quando succede qualcosa, invece di chiamare qualcuno filmano la scena, siamo diventati un popolo di reporter”, sottolinea. Il noto cabarettista parla di diritto alla sicurezza, ma anche di dovere da parte dei cittadini.

Serve più personale

A dire la propria anche Massimo Boldi: “In una metropoli ci sono delle zone che è meglio non frequentare dopo una certa ora come la stazione centrale”, spiega l’attore ad Adnkronos che suggerisce quali secondo lui possono essere le soluzioni per arginare il fenomeno: “Servono più vigili, ma anche più poliziotti e volontari”.

Cultura come presidio di sicurezza

Parla della “sua” Milano la direttrice del teatro Franco Parenti, Andrée Ruth Shammat, che spiega ad Adnkronos il suo punto di vista sulla scelta da parte di Sala di nominare Gabrielli. La regista afferma: “I problemi ci sono sempre stati, ma oggi il clamore è maggiore. C’è un unico antidoto: il teatro e la cultura come presidio di sicurezza”, poi evidenzia: “La sinistra non considera più la sicurezza come un problema, quello che invece fa la destra. È un fatto culturale”.